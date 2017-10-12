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Erdoğan'dan Ankara mesajı!

Erdoğan'dan Ankara mesajı!.15491
  • Giriş : 12.10.2017 / 11:44:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkenti olmasının yıl dönümünü kutladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın başkenti olmasının yıl dönümünü dolayısıyla yayınladığı mesajında ülkenin İstiklal Savaşı'ndan bu yana atlattığı zor günleri anlattı..

“İstiklal Savaşımızın karargahı, milli mücadelenin sevk ve idare merkezi olan Ankara’nın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü tebrik ediyorum. Vatan topraklarının işgal girişimine karşı, büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele boyunca tarihi bir misyon yüklenen Ankara, Cumhuriyetimizin kuruluş aşamasının, ilerlemesinin ve demokrasimizin gelişme sürecinin de odak noktası olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, zafere ulaşılmasının ardından ülkemizin ve milletimizin mukadderatının belirlenmesinde önemli rol oynayan Ankara’yı başkent ilan etmek suretiyle Ankara’ya ve Ankaralılara büyük bir onur yaşatmıştır. Başkent olarak Cumhuriyetimizin gurur verici seviyelere ulaşmasında büyük payı bulunan Ankara, bugün bizleri gururlandıran, sayılı dünya başkentleri arasında yer alan marka bir şehir haline gelmiştir. Ankara, tarihinden gelen kültürel ve tarihsel mirasa sahip çıkarak, güvenle geleceğe yürümeye devam edecektedir. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

TRT

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