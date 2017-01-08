Erdoğan'dan anlamlı telefon
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de şehit olan Fethi Sekin'in acılı ailesini arayarak taziye mesajında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Erdoğan'ın Sekin'in ailesine acılarını paylaştığını söylediği belirtildi.
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