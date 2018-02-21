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Erdoğan'dan askerlerin ailelerine telgraf!

Erdoğan'dan askerlerin ailelerine telgraf!.12271
  • Giriş : 21.02.2018 / 13:16:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailelerine telgraf çekti.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da zırhlı aracın selin etkisiyle batması sonucu şehit düşen Esat Ertai ve Cuma Ali Akçal'ın ailelerine telgraf çekti.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Şanlıurfa'da nöbet değişimi sırasında oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle zırhlı aracın selin etkisiyle batması sonucu şehit olan askerler Ertaş ve Akçal'ın ailelerine telgraf göndererek başsağlığı diledi.

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