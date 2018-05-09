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Erdoğan'dan Avrupa günü mesajı geldi

Erdoğan'dan Avrupa günü mesajı geldi.10999
  • Giriş : 09.05.2018 / 12:15:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Avrupa günü mesajı geldi.

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Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Avrupa günü ile ilgili yayınladıpı mesajında Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB projesinin eksik kalmaya mahkum kaldığını belirtti.

Erdoğan: "Bir Avrupa ülkesi olan Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin  sürüncemede bırakılması, Avrupa bütünleşmesinin tamamlanamadığını  göstermektedir" dedi.

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