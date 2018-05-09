Erdoğan'dan Avrupa günü mesajı geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Avrupa günü ile ilgili yayınladıpı mesajında Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB projesinin eksik kalmaya mahkum kaldığını belirtti.
Erdoğan: "Bir Avrupa ülkesi olan Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin sürüncemede bırakılması, Avrupa bütünleşmesinin tamamlanamadığını göstermektedir" dedi.
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