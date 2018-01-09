Facebook Twitter Rss

Erdoğan'dan Bahçeli'ye ilk cevap geldi

Erdoğan'dan Bahçeli'ye ilk cevap geldi.16028
  • Giriş : 09.01.2018 / 13:28:00
  • Güncelleme : 09.01.2018 / 13:25:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Bahçeli'ye ilk cevap geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını, Erdoğan'ı destekleyeceği açıklamasına yanıt verdi.

Tayyip Erdoğan'dan ilk tepki geldi: Yerli ve millî duruşunu vurgulamalıyım. Biz Bahçeli'yle bir araya gelip konuşuruz. Şükranlarımı sunuyorum...

MHP lideri Bahçeli, partisinin 2019'da planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyeceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan etti. Ankara'da gündemi değiştiren bu gelişmeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk tepki geldi. Uyum yasalarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "MHP ile el ele vererek hızlı bir şekilde geçirmeliyiz" dedi. Erdoğan, Bahçeli'ye bu yerli ve millî duruşla bizi ayrıştırmak isteyenler hedefine ulaşamayacaklar. Bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız." dedi.

TÜRKİYE

İran'da gözaltına alınanların sayısı açıklandı

Diyarbakır'da FETÖ operasyonu: 56 gözaltı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan'dan 2053 mesajı!

Erdoğan'dan 2053 mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY ile ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu: İlk kez açıklıyorum!

Kılıçdaroğlu: İlk kez açıklıyorum!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, emekli maaşları ile ilgili açıklama yaptı.

 

Erdoğan'dan Birinci İnönü mesajı

Erdoğan'dan Birinci İnönü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

CHP'li vekil TIR'la Ankara'ya gidiyor

CHP'li vekil TIR'la Ankara'ya gidiyor

Cumhuriyet Halk Partili Aykut Erdoğdu, TIR ile Ankara'ya gidiyor.

 

HDP Milletvekili Osman Baydemir gözaltında

HDP Milletvekili Osman Baydemir gözaltında

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, İzmir'de gözaltına alındı.

Başbakan: 14 ay var oyalan biraz

Başbakan: 14 ay var oyalan biraz

Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya