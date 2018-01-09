Erdoğan'dan Bahçeli'ye ilk cevap geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını, Erdoğan'ı destekleyeceği açıklamasına yanıt verdi.
Tayyip Erdoğan'dan ilk tepki geldi: Yerli ve millî duruşunu vurgulamalıyım. Biz Bahçeli'yle bir araya gelip konuşuruz. Şükranlarımı sunuyorum...
MHP lideri Bahçeli, partisinin 2019'da planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyeceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan etti. Ankara'da gündemi değiştiren bu gelişmeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk tepki geldi. Uyum yasalarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "MHP ile el ele vererek hızlı bir şekilde geçirmeliyiz" dedi. Erdoğan, Bahçeli'ye bu yerli ve millî duruşla bizi ayrıştırmak isteyenler hedefine ulaşamayacaklar. Bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız." dedi.
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