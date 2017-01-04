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Erdoğan'dan Barbaros Şansal açıklaması

Erdoğan'dan Barbaros Şansal açıklaması.16015
  • Giriş : 04.01.2017 / 15:24:00

Barbaros Şansal hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'den sınır dışı edilerek Türkiye'ye getirilen ve havalimanında saldırıya uğrayan modacı Barbaros Şansal hakkında görüş bildirdi.

Erdoğan, Barbaros Şansal'a yapılan saldırı ile ilgili Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve hesap sormayı yaptırıma dönüştürecek tek mercinin de hukuk olduğunu vurguladı.

Erdoğan, "Türkiye bir hukuk devletidir. Hesap sormayı yaptırıma dönüştürecek tek merci hukuktur. Kimse bunu sokakta kendi başına yapma hakkına sahip değildir" dedi.

DÜN AKŞAM TUTUKLANDI

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC)'den sınırdışı edildikten sonra gözaltına alınan ve nöbetçi mahkemeye sevk edilen ünlü modacı Barbaros Şansal, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı. Tutuklanma gerekçeleri arasında "Sosyal medya paylaşımlarının halkta oluşturduğu infial" gösterildi.

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