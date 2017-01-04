Erdoğan'dan Barbaros Şansal açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'den sınır dışı edilerek Türkiye'ye getirilen ve havalimanında saldırıya uğrayan modacı Barbaros Şansal hakkında görüş bildirdi.
Erdoğan, Barbaros Şansal'a yapılan saldırı ile ilgili Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve hesap sormayı yaptırıma dönüştürecek tek mercinin de hukuk olduğunu vurguladı.
Erdoğan, "Türkiye bir hukuk devletidir. Hesap sormayı yaptırıma dönüştürecek tek merci hukuktur. Kimse bunu sokakta kendi başına yapma hakkına sahip değildir" dedi.
DÜN AKŞAM TUTUKLANDI
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC)'den sınırdışı edildikten sonra gözaltına alınan ve nöbetçi mahkemeye sevk edilen ünlü modacı Barbaros Şansal, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı. Tutuklanma gerekçeleri arasında "Sosyal medya paylaşımlarının halkta oluşturduğu infial" gösterildi.
DİĞER HABERLER
HDP'li vekil hakkında tahliye kararı verildi
HDP'li vekil Leyla Birlik hakkında tahliye kararı verildiği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete sert sözler
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından AK Parti'ye tepki gösterdi.
Başbakan: ABD'nin bir halt ettiği yok
Başbakan, terör örgütleri üzerinden Amerika'nın Suriye politikasını eleştirdi.
Başbakan ABD'ye çıkıştı: Kepazeliği bitirin
Başbakan Binali Yıldırım, Amerika'ya sert sözlerle yüklendi.
Bahçeli referandum için oyunu açıkladı
MHP lideri Bahçeli, referandumda vereceği oy hakkında bilgi verdi.