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Erdoğan'dan Barzani'ye mesaj: Kaybedeceksin

Erdoğan'dan Barzani'ye mesaj: Kaybedeceksin.19325
  • Giriş : 07.10.2017 / 12:14:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesud Barzani ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuzey Irak'ta yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY'deki gayrimeşru referandumu ile ilgili," Açık ve net söylüyorum, bu anlayışla gidersen hiçbir netice çıkartamazsın. Yapacağın tek iş var, başladığın noktaya geri dönmektir. Eğer başladığın noktaya geri dönmüyorsan orada yalnızlığa mahkum olacaksın ve elindeki tüm imkanları da kaybedeceksin." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasında Barzani'yi uyararak, "Siyonizm planlarını bozacağız. İsrail'den başka destek alamayan IKBY'nin akıbetini göreceğiz. Ben bunu sebep neden ilişkisi olarak görüyorum. Sebebi belli ama netice ortada yok. Aslolan netice çıkarabilecek misin. Açık ve net söylüyorum, bu anlayışla gidersen hiçbir netice çıkartamazsın. Yapacağın tek iş var, başladığın noktaya geri dönmektir. Eğer başladığın noktaya geri dönmüyorsan orada yalnızlığa mahkum olacaksın ve elindeki tüm imkanları da kaybedeceksin." açıklamasında bulundu.

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