Erdoğan'dan rest: Buyrun devam edin diyemeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'ye doğru yola çıkmadan önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne rest çekti. Erdoğan, MGK tarihini öne çekmelerinin altında da bu durumun yattığı imasında bulundu.
İşte Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;
"Baktık ki bu yönetim hala aynı ısrar içerisinde. Bir defa burada bir şey bizi rahatsız ediyor. Nedir? Burada bizim 350 km sınırımız var. Soydaşlarımız, dindaşlarımız var. Türkmen, Kürt, Arap bu şekilde birbirimizden ayrılmıyoruz. Burada siz bölünmeyi tercih ederseniz biz "buyrun devam edin"demeyiz. Bir de bizim farklı bir yaşamımız var. Dara girdiğin zaman, zora girdiğin zaman her an kapımızı çalacaksın. Irak'ın bölünmesine gelince kafana göre davranacaksın. Böyle bir tavır mı olur? Devlet yönetmek böyle olmaz.
"İBADİ İLE AYNI İSTİKAMETE BAKIYORUZ"
Biz tabi Irak hükümetinin politikalarına karışmayız. Ancak gördüğümüz kadarıyla aynı düşünüyoruz. Ibadi ile aynı istikamete bakıyoruz. Burada olay tabi MGK'yı 27'sinden 22'sine alırken bunları görüşeceğiz."
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