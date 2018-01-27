Erdoğan'dan başsağlığı için telgraf!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de teçhizatlı koşu sonrasında rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Rıdvan Metin'in ailesine ailesine telgraf çekti.
Şehit Metin, görev yaptığı birlikte kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı özel hastanede şehit olmuştu.
TRT
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