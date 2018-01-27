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Erdoğan'dan başsağlığı için telgraf!

Erdoğan'dan başsağlığı için telgraf!.14919
  • Giriş : 27.01.2018 / 12:38:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin ailesine telgraf çekti.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de teçhizatlı koşu sonrasında rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Rıdvan Metin'in ailesine ailesine telgraf çekti.

Şehit Metin, görev yaptığı birlikte kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı  özel hastanede şehit olmuştu.

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