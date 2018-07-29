Erdoğan'dan bedelli açıklaması
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik ve profesyonel askerliğe geçiş konusuda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlikle alakalı olarak yapılan çalışmalara değindi.
“Bedelli askerlik çıktı. Kalıcı askerlik düzenlemesi nasıl olacak, formül ne olacak?” sorusu üzerine Erdoğan “Arkadaşlarım o konuyu çalışıyor. Biz hedefi veriyoruz, arkadaşlarımız bakıyor. Önümüze getirecekler.
Ondan sonra nihai kararımızı inşallah vermiş olacağız” dedi.
Erdoğan, ‘Profesyonel askerliğe geçiş net bir şekilde ortaya konmuş olacak’ diyebilir miyiz? sorusuna ise şu cevabı verdi:
“Profesyonel askerliğin getirisini götürüsünü iyi düşünmek lazım. Profesyonel askerlik yüzde 100 olmalı mı, olmamalı mı? Bu noktada da ayrı bir tartışma söz konusu.
Çünkü o asker ruhu amatör olarak ayrıdır, profesyonel olarak daha başkadır. Şimdi 1,5 milyona yakın birikim konuşuluyor. Bunu bir eritelim.
Bunu erittikten sonra her mevsim bedelli askerlik gelir mi, gelmez mi bu beklentileri ortadan kaldıracak bir sürecin içine girelim istiyoruz.”
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