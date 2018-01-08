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Erdoğan'dan Birinci İnönü mesajı

Erdoğan'dan Birinci İnönü mesajı.17077
  • Giriş : 08.01.2018 / 14:09:00
  • Güncelleme : 08.01.2018 / 14:06:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

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Sepet Beşik

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında elde edilen başarıyı dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Birinci İnönü Zaferi, aziz milletimizin ve kahraman ordumuzun azmi ve kararlılığı sayesinde başarıyla neticelenecek olan istiklal mücadelemizin ilk aşamalarından biridir. Genç nesillerimizin, ecdadımızın bizlere emaneti olan vatan topraklarına ve şanlı zaferlerle dolu tarihimize günümüzde de sadakatle sahip çıkacaklarına inanıyorum. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum".

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