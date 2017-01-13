Erdoğan, burnu kırılan vekilin evinde
Muhalefetin büyük şiddetle karşı çıktığı Anayasa Değişikliği teklifinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Fatih Şahin yaralanmıştı.
Çıkan kavgada burnu kırılan AK Partili Milletvekili Fatih Şahin'in evine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuk oldu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri sırasında Genel Kurulda yaşanan kavgada kendisine yumruk atan kişinin, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara olduğunu söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Şahin'i evinde ziyaret etti.
Şahin, TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde çıkan kavgada yaralandığını anımsattı. Şahin, "Bana yumruk atan CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara idi" dedi.
Milletvekili Kara ise kavga sırasında kendisine yumruk atıldığını, hastanede halen tedavisinin devam ettiğini söyledi. Kara, Fatih Şahin'e yumruk atılmasına ilişkin, "Öyle bir durumu hatırlamıyorum. Böyle bir şey söylediler, üzüldüm de. Fatih Bey'in fotoğrafını gösterdiler. Ben ona niye vurayım? Acil servise geldiğim ana kadar olan sürede kopuk kopuk hatırlayamadığım anlar var." diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİYARET ETTİ
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında çıkan kavgada burnu kırılan ve ameliyata alınan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin’i evinde ziyaret etti.
Yaklaşık bir saat süren geçmiş olsun ziyareti sırasında Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga eşlik etti.
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