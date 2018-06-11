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Erdoğan'dan büyüme açıklaması

Erdoğan'dan büyüme açıklaması.12706
  • Giriş : 11.06.2018 / 10:42:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyüme rakamlarını yorumladı.

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Cumhurbaşkanı VE AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden açıklanan büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyüme rakamlarının açıklanması sonrası sosyal medya hesabı üzerinden, "2018 yılına da hızlı başladık. Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam" paylaşımını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyüme verisinin açıklanması sonrası Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü" diyen Erdoğan, "OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri içinde ikinci sıradayız. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam" paylaşımını yaptı.

TRT

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