Erdoğan: Dışarıda olanlar kıskanıyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bingöl 6. İl Kongre'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında terörle mücadeleye vurgu yaptı.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları;
Gençler aşık ne güzel söylemiş. Bingöl 4 dağ içinde yanım yağ içinde kim Bingöl'ü sorarsa bir yarim var içinde. Bizde bugün 2 buçuk senelik hasretin ardından Bingöllü kardeşlerimizi görmeye geldik.
Bu ülkenin içinde olanlar değil dışarı da olanlarda kıskanıyor. Şuan karşımda kabına sığmayan Bingöl görüyorum. Terör örgütüne şamarı vuran Bingöl görüyorum.
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