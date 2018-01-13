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Erdoğan: Dışarıda olanlar kıskanıyor!

Erdoğan: Dışarıda olanlar kıskanıyor!.17077
  • Giriş : 13.01.2018 / 17:22:00
  • Güncelleme : 13.01.2018 / 17:25:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'de terör örgütlerine meydan okudu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bingöl 6. İl Kongre'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında terörle mücadeleye vurgu yaptı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları;

Gençler aşık ne güzel söylemiş. Bingöl 4 dağ içinde yanım yağ içinde kim Bingöl'ü sorarsa bir yarim var içinde. Bizde bugün 2 buçuk senelik hasretin ardından Bingöllü kardeşlerimizi görmeye geldik.

Bu ülkenin içinde olanlar değil dışarı da olanlarda kıskanıyor. Şuan karşımda kabına sığmayan Bingöl görüyorum. Terör örgütüne şamarı vuran Bingöl görüyorum.

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