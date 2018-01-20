Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'da katıldığı fabrika açılışında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.
DİĞER HABERLER
Kılıçdaroğlu, Baykal'ı ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal'ı ziyaret edecek.
Demirtaş ikna olacak mı?
HDP Eş Genel Başkanlığı bırakacağı açıklanan Demirtaş, ikna edilebilecek mi merak konusu oldu.
Erdoğan: Bu işi öğreteceğiz!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu: Atanmışların partisi değiliz
CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti politikası hakkında açıklama yaptı.