Erdoğan Eskişehir'i başkent ilan etti!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de düzenlenen mitinginde Eskişehir'i eğitim başkenti ilan ettiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Demokrasi'nin, merhum Hasan Polatkan'ın şehri Eskişehir. Sizleri gönülden selamlıyorum Eskişehir. Artık sonuna yaklaştığımız Ramazan-i şerifinizi tebrik ediyorum. Eskişehir demokrasinin, kalkınmanın kıymetini bilir. Aynı zamanda Eskişehir geleceğe huzurla bakmanın kıymetini bilir. Tabi Eskişehir son 16 yıldır bunu kimin sağladığını da bilir. Bu ülkede 16 yıldır terör örgütleri ve onları destekleyenler dışında hiç kimse incitilmemiştir.
Eskişehir bu seçimlerde tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Güçlü meclis cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi destekliyor muyuz? Cumhur ittifakını destekliyor muyuz? Eskişehir vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İnşallah sizlerin desteği ile Türkiye şahlanacak. Birlikte, beraber, kardeşçe.
16 YILDA ESKİŞEHİR'E 21 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK
Kardeşlerim bizim diğer partilerden farkımız ne biliyor musunuz? Biz size yaptıklarımızı anlatıyoruz. Daha önce yaptıklarımız bizim en büyük referansımızdır. Bir de yeni projelerimizi sizlere sunuyoruz. Diğerleri ne anlatıyor? Gençlerin söyledikleri gibi söyleyeyim bol bol geyik yapıyorlar. Son 16 yılda Eskişehir'e 21 katrilyon yatırım yaptık. Eskişehir'e 3.devlet üniversitesini de kurduk.
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