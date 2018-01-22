Erdoğan açıkladı: 1 şehidimiz var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı operasyonu hakkında konuştu ve santral saldırısında 1 şehidimiz olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bazı yazar çizerler bizim bu operasyonlarımızı Kürtlere karşı yapılmış gibi gösterip hedeften saptırmak istiyor. Bizim Kürt vatandaşlarımızla bir sorunumuz yoktur. Olay Kürt koridoru meselesi de değildir. Olay terör koridorunu yok etme meselesidir" diye konuştu. Erdoğan terör örgütünün Hatay'da enerji santralinin olduğu bölgeye havan attığını, 1 şehit olduğunu belirterek "Ama bu karşılıksız kalmayacak. Bedelini çok çok ağır şekilde ödeyecekler. Afrin halolacaktır. Afrin’den geri adım atmak yok" diye konuştu. Erdoğan şöyle konuştu: Ülkemizin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur, olmamıştır. Türkiye'nin bu operasyonlardaki temel amacı, milli güvenliğin yanında, Suriye'nin toprak bütünlüğüyle Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmaktır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sanayi Odası ödül töreninde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin satır başları şöyle:
Bir yandan bölücü terör örgütüyle, diğer yandan FETÖ ihanet çetesiyle, aynı şekilde daha bir çok irili ufaklı terör çetesiyle mücadele ediyoruz. Sınırlarımız boyunca oluşturulmak istenen terör koridoruna ilk hançeri Fırat Kalkanı ile vurduk. Şimdi bazı yazar çizerler bizim bu operasyonlarımızı Kürtlere karşı yapılmış gibi gösterip hedeften saptırmak istiyor. Bizim Kürt vatandaşlarımızla bir sorunumuz yoktur. Olay Kürt koridoru meselesi de değildir. Olay terör koridorunu yok etme meselesidir.
İşte bugün yine Hatay’da oradaki enerji santralimizin olduğu bölgeye attıkları havanla bir şehidimiz var. Tabii ki böyle bir mücadelede şehidimiz, gazilerimiz de olacak. Ama bu karşılıksız kalmayacak. Bedelini çok çok ağır şekilde ödeyecekler. Afrin halolacaktır. Afrin’den geri adım atmak yok.
Biz bunu Rus dostlarımızla da konuştuk, mutabakatımız var.
Diğer koalisyon güçleri ve ABD ile de konuştuk ama ABD’yi bir şeye ikna edemedik. Dedik ki siz DEAŞ terör örgütüyle mücadeleyi niçin PYD, YPG gibi terör örgütüyle yapıyorsunuz. Gelin bunu birlikte yapalım. Dediler ki bizim generallerimiz bize Türkiye’nin bu işe tahsis ettiği ekip veya ordu yeterli değil. Dedim bakın sizin generalleriniz yanlış söylüyor. Bunu sayın Trump’a da söyledim. Siz yolunuza biz yolumuza. 5 bin TIR silah getirdi ABD bu bölgeye. Bugün Suriye’nin kuzeyinde 20 kadar ABD’nin üssü var. Bunları bütün halkımın bilmesi lazım. Biz bilmiyorduk deme lüksüne kimse sahip olmasın. 2000 kadar uçakla da kargo uçağıyla da ayrıca bu bölgeye silah taşınmıştır. Bunlar söylendiği zaman maalesef doğru konuşmuyorlar. Şu ana kadar bu dürüstlüğü göremedik. Biz de Rusya ile yaptığımız görüşme çerçevesinde yolumuza devam ediyoruz. Afrin’de Mehmetçiğimiz görevine devam ediyor.
Milletin evinden tüm dünyaya ilan ediyorum. Ülkemizin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur. Türkiye’nin bu operasyonlardaki temel amacı, millî güvenliği yanında, Suriye’nin toprak bütünlüğü ile Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmaktır.
Türkiye Afrin’de Kürtlere karşı değil oradaki terör örgütüne karşı mücadele etmektedir. Orada bir terör örgütü var. Çok yakında görülecektir ki terör örgütünün baskısı ortadan kalktığında bize en büyük teşekkür oradaki Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimizden gelecektir.
Afrin operasyonumuza vatandaşlarımızın tamamı çok güçlü destek veriyor. Camilerimizdeki dualarımızdan operasyona giden askerlerimizi alınlarından öpen vatandaşlarımıza kadar gözyaşlarıyla takip ediyoruz. Nereye gidiyorsunuz sorusuna kızıl elmaya diyor. Evet bizim bir kızıl elmamız var.
BEN SORUYORUM ABD'YE
Afrin operasyonu tıpkı Fırat Kalkanı gibi amaçlarına ulaştıkları zaman sona erecektir. Bazıları diyor ki süre belli olmalı. Bunu diyen de ABD. Ben de soruyorum Afganistan’da süre belli mi? Biz iktidara gelmeden önce Irak’a girdiniz. Sizin süreniz belli oldu mu? Böyle bir savaş matematik bir olay değil ki. Ne zaman iş biterse bizim orada durmaya da zaten merakımız yok çekilmesini de biliriz. Bunun için birilerinden icazet almak gibi bir derdimiz de yok.
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