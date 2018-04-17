Erdoğan'dan CHP'ye çok sert postal tepkisi
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
Afrin operasyonuna değinen Erdoğan, 4205 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Erdoğan açıklamasında, "Rahmetli Özal'ın adını memleketinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulmasına karar verdik" dedi. CHP'ye sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "CHP'nin gideceği yer olsa olsa Kandil olur. Millet kendisini rezil rüsva etmiş olacak ki, kalktı Hatay'a gitti. Bizim ziyarette giydiği kamuflaja hayran kaldı herhalde, laf attı. Kendisine postal ve parka gönderme teklifinde bulundum. Öğrenciliğimden beri postal ve parka giyiyorum dedi. Nihayet kabul etti. Siz teröristin parkası ve postalını giyersiniz. Biz Mehmetçik'in kamuflajı ve postalını giyeriz, aramızdaki fark bu" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Emniyetin içindede kılıç artığı teröristlerin bulunuyor olması muhtemeldir. Bu örgütün ayıklanmasında gerçekten ama gerçekten zorlanıyoruz. FETÖ'cülerin sürekli işleri tersine çevirmenin peşinde olduklarının farkındayız. Sürekli iftiralarla insanların hayatlarını karartmak için fırsat kolluyorlar. Adil Öksüz haininin nasıl serbest bırakıldığını, kimin parmaklarının olduğunu unutmuş değiliz.
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