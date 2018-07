Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında Cumhur İttifakı'nı Meclis'te devam ettireceklerini açıkladı.Şu sıralar burada bir konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Seçimlere katılma oranı yüzde 86,24 gibi gerçekten çok yüksek bir düzeyde gerçekleşti. Buradan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanan 50 milyon 68 bin 627 vatandaşımızın her birine şahsım ve milletim adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu seçimler yeni yönetim sistemimizin de miladıdır. Cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçmesini sağlayarak bizi bugünlere kadar getiren süreci başlattık.CHP bölücü terör örgütünün gündemindeki partiyi barajın üstüne taşımak için kendisine oy verenlerin bir kısmını oraya yönlendirdi. Bugün CHP sayesinde bölücü örgütün belirlediği isimler Meclis'te milletvekili olarak yer alacak. Ülkesini, milletini, Cumhuriyetini, devletini seven her CHP'liyi, bu utanç için partisinin yönetiminden hesap sormaya davet ediyoruz.CHP bu hesaplaşmayı kendi içinde yapmazsa bölücü örgütle arasındaki bağ taktik olmaktan çıkıp asla dönüşecektir. Böyle bir durumda CHP'nin varlığının anlamı kalmayacaktır. Türkiye'nin en eski partisini Batı'daki bir avuç marjinalin ve yurt dışındaki bir avuç terör örgütü yöneticisinin oyuncağı haline getirenlerden hem bu millet hem tarih, açık ve net hesabı soracaktır. Bu ikazı CHP'nin içine karışmaktan değil sorumluluğumuzun gereği olarak yapıyoruz.Pazartesi günü, yemin törenimizin hemen ardından yayınlayacağımız 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı KHK'sı ile yeniden organize edilmiş haliyle bakanlıkları kuruyor, aynı akşam kabinemizi de inşallah açıklıyoruz.Cumhur İttifakını Meclis'te devam ettireceğiz. İttifaklarını pazara kadar sürdüremeyenlerin aksine bu birlikteliğe sahip çıkacağız.Biz seçimlerden başarılı çıkmakla yetinecek ve bunu başarılı sayacak bir parti değiliz. 24 Haziran'ın muhakemesini yapıp gerekli adımları atmak zorundayız. Nerede yanlış yaptıysak bunları düzeltmek ve yerel seçimlere böyle girmek durumundayız. Gereğini yerine getiremezsek kendi ilkelerimiz ve geçmişimizle çelişkiye düşmüş oluruz. Millete yanlış yapan kimsenin AK Parti'de yeri olamaz."NTV