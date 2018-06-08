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Erdoğan, taziye mesajı yayımladı

Erdoğan, taziye mesajı yayımladı.15550
  • Giriş : 08.06.2018 / 14:00:00
  • Güncelleme : 08.06.2018 / 14:02:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Erdoğan Demirören'in vefatı sonrası bir başsağlığı mesajı yayımladı.

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Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatıyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yayımladığı mesajda şu ifadeler yer aldı: "Demirören Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve iş adamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum."

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