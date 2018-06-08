Erdoğan, taziye mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatıyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yayımladığı mesajda şu ifadeler yer aldı: "Demirören Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve iş adamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum."
DİĞER HABERLER
Muğla'da korkutan deprem! Açıklama geldi
Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Arabalı vapurda kredi kartı dönemi başladı
İDO, arabalı vapurda kredi kartı döneminin başladığını açıkladı.
Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşa 'başörtüsü' sözü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gitti.
Ankara'da AVM'ler 2 gün kapalı!
Ankara Valiliği, şehirde bulunan alışveriş merkezleri ile ilgili flaş bir karara imza attı.