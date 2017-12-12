Erdoğan'dan döviz kuru yorumu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen toplantıda ekonomiye dair önemli bilgi verdi ve ekonomide kısa süreli manipülasyonlarla fazi artıımı baskını meşrulaştırma gayretini boşuna bir çaba olarak gördüğünü vurguladı.
umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Döviz kurunun yüksekliği hep ifade ettiğim gibi kesinlikle ekonominin gerçekleriyle uyumlu değildir. Bunun için de döviz kurunda kısa sürede doğru dengenin bulunacağına ben inanıyorum. Ekonomideki kısa süreli manipülasyonlarla faiz artırımı baskısını meşrulaştırma gayretlerini beyhude bir çaba olarak görüyorum" dedi.
İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:
Biz bilimin insanlığın ortak paydasına hizmet edecek çıktılar üretmesinden yanayız. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk bir ziyaret yaptı bizlere, kendisiyle görüşmelerimiz oldu. Kendisinin ne denli heyecan, aşk dolu olduğunu gördüm. Kendisinin hayalleri, gerçekten takdire şayandı. Elektrikli araç projesinin tek başına insanlığa damga vuran petrol odaklı acıların dinmesi anlamına geleceğine inanıyorum.
"BİLİM DE BELİRLİ ÜLKELERİN TASALLUTU ALTINDA"
Gönül ister ki, bilimsel çalışmalar bizim ülkemizden çıksın. Bizim bilim insanlarımızın damgasını taşısın. Maalesef bilim de belirli ülkelerin tasallutu altındadır. Tüm günahı karşı tarafa yıkıp da kendimizi rahatlatma kolaylığına kapılmıyoruz. Böyle bir lüksümüz yok. Bizim de eksiklerimiz, hatalarımız var. Birkaç yüzyıl öncesine kadar dünyanın bilim insanlarının çekim merkezi olan coğrafyamız, bugün acı içinde kıvranıyorsa önce kendimizi sorgulayacağız. Nerede yanlış yaptık? Nerelerde sıkıntılarımız var?
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