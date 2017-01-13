Erdoğan'dan erken seçim açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tartışmasına son noktayı koydu. Erdoğan, parlamentonun çalışamaz hale getirilmesi durumunda erken seçimin düşünülebileceğini söyledi.
Gönlümüzden geçen dün Ankara’da yaptığım konuşmada söylediğim gibi kürsü adabına uygun bir şekilde herkesin demokratik hakkını kürsüde kullanması, partilerinin düşüncesini orada ortaya koymalarıydı. Ne yazık ki başından itibaren öyle gerçekleşmedi. Öyle ya da böyle 8 madde geçmiş bulunuyor. Bundan sonra temenni ederiz ki çok daha sakin bir havada ve demokrasinin adabına uygun bir şekilde devam etsin. Bazı milletvekili arkadaşlarımızın, bir milletvekili arkadaşımızın burnunun kırılması. Bir diğerinin ayağının dişlenmesi gibi çok çirkin olayların olması hiçbir milletvekiline yakışır şeyler değil. Ben öyle ya da böyle bu işin biteceğine inanıyorum.
ONDAN SONRA İŞİN ASIL SAHİBİNE GİDİLER
Bu hafta bu iş biter. Ondan sonra işin asıl sahibine gidilir. Millet kararını verir. Öyleyse bu telaş niye? Kürsüyü kırmak dökmek, çiçeklikleri filan devirmek… Eninde sonunda buradaki arkadaşlar milletin vekilleridir. Asıl değil. Asıl millettir. Millet bekliyor. Bu iş bana gelsin, bu işin asıl sahibi benim diyor. Yeni bir anayasa dendiğine göre burada asıl telaşa kapılanlar farklı. İkide bir tek adamcılık gibi laflar ediliyor. Bir defa Türkiye’de tek adamcılık konuşulacaksa tek adamcılığın Türkiye’de tek uygulamasını yapan parti CHP’dir. Daha da ileri gittiler. İl başkanlarının bu ülkede valilik, belediye başkanlığını yaptıklarını biliriz. Kimi nereden dolanıp da aldatmaya kalkacaksınız.
Şu anda dünyada uygulaması olan ve gelişmiş ülkelerde başkanlık veyahut yarı başkanlık, bu tür sistemlerin oturduğunu görüyoruz. Eninde sonunda işin gelip dayanacağı yer başarılı yöneticilerdir, siyasetçilerdir. Yönetici, siyasetçi başarılıysa netice almak mümkündür. Değilse mümkün değildir. Biz zaten parlamenter demokrasiyi uyguluyoruz. İş sonunda nereye geliyor, siyasetçilere. Bu kadar koalisyonlar yaşandı, başarılı oldular mı? 15-16 ay ortalamayla hükümetler gördük. Böyle bir durumda istikrar olabilir mi? Son 14 senede partimizi kurduğumuz zaman benim bir sözüm vardı, artık koalisyonlar zamanı artık olmayacak. İlk önce 5 yılla başladık. Daha sonra 4 yıl talebi geldi parlamentodan, ona da uyduk.
PARLAMENTOYU ÇALIŞAMAZ HALE GETİRİRLERSE...
Erken seçimin hiçbir zaman uygun olacağını düşünmedik. Parlamentoyu çalışamaz hale getirirse bunlar da düşünülmeyecek şey değil. Bu şekilde kavga gürültüye gerek yok. Gelin düşüncelerinizi söyleyin. Bu hafta içinde kalan maddeler müzakere edildikten sonra işin ikinci turu var. Parlamento aynı istikrarı ortaya koyarsa milletimizin önüne gidecektir. Milletimizin kararı ne olursa biz evet diyeceğiz. Olay bu.
DİĞER HABERLER
Kılıçdaroğlu: Oturduğun ego makamı değil
Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden hükümete ve Erdoğan'a yüklendi.
CHP'li vekil Tanal, Meclis'e köpek getirdi!
Burnunu kıran vekilin adını verdi!
Meclis'te çıkan kavgalarda yaralanan AK Partili Şahin, önemli açıklamalarda bulundu.
Gökçek, Trump'ı Erdoğan'a benzetti
Melih Gökçek, ABD'nin yeni başkanı ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.
CHP'li Altay, Bahçeli'ye 'saray yaveri' dedi
Yüksekdağ'a müebbet hapis istemi!
HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ için müebbet hapis cezası istendi.