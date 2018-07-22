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Erdoğan'dan Erzurum Kongresi mesajı

Erdoğan'dan Erzurum Kongresi mesajı.13693
  • Giriş : 22.07.2018 / 13:12:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi mesajı geldi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Erzurum Kongresi mesajında milli mücadelenin önemine değindi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erzurum'da  ilan edilen, manda ve himayeyi kesinlikle reddeden milli irade doğrultusunda,  aziz milletimiz topyekun bir mücadele başlatmış ve Kurtuluş Savaşı’nın nihai  hedefini ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajda, "Aziz milletimizin kendi kaderini, kendi geleceğini  tayin etme iradesini tüm dünyaya ilan ettiği Erzurum Kongresi, Türkiye  Cumhuriyeti'ne uzanan yolun kilometre taşlarından biri olmuş, milli birlik ve  beraberliğimizin güçlenmesine büyük katkı sağlamıştır." değerlendirmesinde  bulundu.


"Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz" kararına imza  atılan Erzurum Kongresi'nin, bölgesel bir kongre olarak planlanmasına rağmen,  istiklal mücadelesinin ilkelerinin belirlenmesinde oynadığı öncü rolle ulusal bir  nitelik kazandığına dikkati çeken Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Erzurum'da ilan edilen, manda ve himayeyi kesinlikle reddeden milli  irade doğrultusunda, aziz milletimiz topyekun bir mücadele başlatmış ve Kurtuluş  Savaşı'nın nihai hedefini ortaya koymuştur. Bağımsızlık mücadelemizin yol  haritasının şekillendiği Erzurum'da ortaya konan azim ve kararlılık, bugün  bizlere de ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç katmaktadır.  Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere,  bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyor, tüm  vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

TRT

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