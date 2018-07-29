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Erdoğan'dan Filistinli kıza telefon

Erdoğan'dan Filistinli kıza telefon.15284
  • Giriş : 29.07.2018 / 17:55:00
  • Güncelleme : 29.07.2018 / 17:53:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Ahed Tamimi'yi telefonla aradı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail tarafından uzun süredir hapiste tutulan ve bu sabah serbest bırakılan Filistinli Ahed Tamimi'yi telefonla aradı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 'Filistinli cesur kız' Ahed Tamimi'yi ’yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tamimi’nin serbest bırakılmasının sevinç verici olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı telefon görüşmesi sırasında Ahed’in yanında annesi Neriman Tamimi’nin de olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tamimi ailesine Türkiye olarak Filistinlilerin haklı mücadelelerini desteklemeye devam edeceklerini belirttiği öğrenildi.

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