Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuğu Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ni ile Anlaşma İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan şunları söyledi:
15 Temmuz sonrası darbe girişimi Gine Cumhurbaşkanı Conde bizi ilk arayanlardan, destek elini uzatanlardan oldu. Conde, darbe teşebbüsünün ardından ülkesindeki FETÖ'ye karşı harekete geçti. FETÖ ortak gayretlerimizle tarihin çöp sepetine atılacak.
Gine, yer altı zenginlikleri ile önemli bir potansiyele sahiptir. Gine ile ticaret hacmimizi ilk aşamada 250 milyon dolar seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz. THY'nin Konakri'ye ilk uçuşunun 30 Ocak 2017'de olacağını sizlere bu akşam müjdelemiş olayım.
Batı başkentlerinin şık kaldırımlarının altında Afrikalı kardeşlerimizin kanı ve gözyaşı vardır. Yakın tarihte elmas ve altın için insan kanı dökenler, bizlere insanlık dersi vermeye çalışıyorlar.
FIRAT KALKANI SİTEMİ
DEAŞ terör örgütünü biz El Bab'ta dört bir taraftan kuşatmış durumdayız. Koalisyon güçleri şu an verdikleri sözü tutmuyor. Öyle olsa da olmasa da biz şu anda yolumuza kararlı şekilde devam ediyoruz. Çıkılan bu yoldan geri dönmemiz mümkün değil.
Yani Rakka'dan geliyormuş, gelmiyormuş... Arkadaşlar bütün bu olayların hepsi bir stratejidir. Unutmayın taktikleri de vardır, stratejinin gerekleri de yapılır.
Biz El Bab'ta dört bir taraftan kuşatmış durumdayız. Koalisyon güçleri verilen sözlerini tutmuyorlar. Öyle olsa da olmasa da biz şu anda yolumuza kararlı şekilde devam ediyoruz. Çıkılan bu yoldan geri dönmemiz mümkün değil.
Yani Rakka'dan geliyormuş, gelmiyormuş... Arkadaşlar bütün bu olayların hepsi bir stratejidir. Unutmayın taktikleri de vardır, stratejinin gerekleri de yapılır.
Cenevre maalesef fos çıktı. Kaç toplantı yapıldıysa hiçbir netice alınmadı ve sonunda sayın Putin ile yaptığım görüşmede, Sayın Putin bize Astana’yı teklif etti. Bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı yok dedik. Bu bölgeye komşu ülkelerin katılımıyla yapılacak bir Astana Zirvesi. Ama bu zirveye eğer terör örgütleri davet edilecek olursa biz sıcak bakmayız.
Şu anda bu işler dışişleri bakanları seviyesinde yürütülüyor. Bu seviyede iş yürüyecek. Ama hakikaten işin hakkı veriliyorsa, doğru yürünüyorsa, tabi ki bunu liderler seviyesinde görüşmek üzere adımlar atılır. Tabi bu liderler seviyesinde kim katılacak bu da önemli.
İlk etapta ılımlı muhalifler gibi, bunun yanında İran Rusya Türkiye gibi, katılması halinde Suudi Arabistan Katar gibi bu ülkelerin yer alması bizim temennimizdir. Onların iyi niyetle yaptığı bir destek, çalışma var.
Gine Cumhurbaşkanı Conde ise şunları söyledi:
Türkiye ile vizeleri kaldıracağız, iş.birliğini güçlendireceğiz.
Afrika'daki FETÖ okullarının kapatılması için mücadele edeceğiz.
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