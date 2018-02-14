Erdoğan'dan flaş Nuray Hafiftaş talimatı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün hayata gözlerini yuman Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Nuray Hafiftaş ile ilgili talimatı verdi. Erdoğan, Hafiftaş'ın cenazesinin devlet töreni ile kaldırılmasını istedi.
TRT
DİĞER HABERLER
Ankara Valiliği'nden 'ses' uyarısı
Ankara Valiliği, vatandaşların telaşa kapılmaması için uyarı yaptı.
Başbakan'dan Minsk Camii'ni ziyaret
Başbakan Binali Yıldırım, Minsk Camii'ne ziyaret gerçekleştirdi.
Booking'den Türkiye'ye dönüş sinyali!
Online rezervasyon portalı Booking Türkiye'ye yeniden dönüş sinyali verdi.
FETÖ'den 17 asker daha gözaltına alındı
FETÖ soruşturması kapsamında 17'si asker toplamda 20 kişi gözaltına alındı.
3. Havalimanı'nda kaç işçi öldü?
Cumhuriyet Gazetesi tarafından yapılan haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.