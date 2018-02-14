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Erdoğan'dan flaş Nuray Hafiftaş talimatı

Erdoğan'dan flaş Nuray Hafiftaş talimatı.14168
  • Giriş : 14.02.2018 / 17:41:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nuray Hafiftaş ile ilgili talimatı verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün hayata gözlerini yuman Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Nuray Hafiftaş ile ilgili talimatı verdi. Erdoğan, Hafiftaş'ın cenazesinin devlet töreni ile kaldırılmasını istedi.

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