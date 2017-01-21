Erdoğan'dan flaş rektör ataması!
Anayasanın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rektör ataması gerçekleştirdi.
-Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğün'e Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut.
-Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Biber.
-Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fahrettin Tilki.
-Batman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Aydın Durmuş.
-Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erdal Necip Yardım.
-Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek.
-Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ömer Pakiş.
-Yeni kurulan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper.
-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Akgül.
-Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun.
-Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Bülent Şengörür.
-Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Türk.
DİĞER HABERLER
Bahçeli, Tuğrul Türkeş ile ne konuştu?
MHP lideri Devlet Bahçeli, Tuğrul Türkeş ile uzun uzun sohbet etti.
Hükümetten Trump için adım!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Donald Trump ile görüşme planlıyor.
Anayasa teklifi Meclis'ten geçti
TBMM'deki yeni Anayasa oylaması sona erdi. 2. turda tüm maddeler kabul edildi.
Bakan konuşurken asker yere yığıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması sırasında arkasındaki asker bayıldı.
Çavuşoğlu'ndan Fethullah Gülen açıklaması
Bakan Çavuşoğlu, Fethullah Gülen ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.