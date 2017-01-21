Facebook Twitter Rss

Erdoğan'dan flaş rektör ataması!

Erdoğan'dan flaş rektör ataması!.14357
  • Giriş : 21.01.2017 / 14:06:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 üniversiteye rektör atadı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Anayasanın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rektör ataması gerçekleştirdi.

-Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğün'e Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut.

-Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Biber.

-Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fahrettin Tilki.

-Batman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Aydın Durmuş.

-Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erdal Necip Yardım.

-Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek.

-Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ömer Pakiş.

-Yeni kurulan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper.

-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Akgül.

-Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun.

-Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Bülent Şengörür.

-Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Türk.

ByLock soruşturmasında flaş gelişme

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bozdağ'dan flaş yeni anayasa açıklaması

Bozdağ'dan flaş yeni anayasa açıklaması

Bakan Bozdağ, Anayasa teklifinin kabulüne ilişkin konuştu.

Bahçeli, Tuğrul Türkeş ile ne konuştu?

Bahçeli, Tuğrul Türkeş ile ne konuştu?

MHP lideri Devlet Bahçeli, Tuğrul Türkeş ile uzun uzun sohbet etti.

 

Hükümetten Trump için adım!

Hükümetten Trump için adım!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Donald Trump ile görüşme planlıyor.

Anayasa teklifi Meclis'ten geçti

Anayasa teklifi Meclis'ten geçti

TBMM'deki yeni Anayasa oylaması sona erdi. 2. turda tüm maddeler kabul edildi.

 

Bakan konuşurken asker yere yığıldı

Bakan konuşurken asker yere yığıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması sırasında arkasındaki asker bayıldı.

Çavuşoğlu'ndan Fethullah Gülen açıklaması

Çavuşoğlu'ndan Fethullah Gülen açıklaması

Bakan Çavuşoğlu, Fethullah Gülen ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya