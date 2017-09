Erdoğan'dan flaş TEOG açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York şehrine hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.TEOG ile ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, Başbakan Yıldırım'la dünkü görüşmesi için, "Başbakan'la bu konuyu etraflıca görüştük ve uygulamaya girmesi konusunda herhangi bir mani yok" dedi. Erdoğan, "Liseler MEB kontrolünde kendi sınavlarını yaparlar" açıklamasında bulundu.Kuzey Irak'ta yapılması planlanan referanduma yönelik olarak Erdoğan, "Biz size 'buyurun devam edin' diyemeyiz. Şu anda Amerika'da da İbadi ile görüşmemiz olacak, aynı istikamete bakıyoruz, o da Irak'ın bölünmez bütünlüğüdür. Kızey Irak yerel yönetimi Irak'ın bölünmesine yönelik adımlar atıyor" diye konuştu.Bu yılki genel görüşmelerin ana temasını insana odaklanma, herkes için barış ve mücadele oluşturmaktadır. Genel kurula iştirak eden katılımcılar görüşlerini ortaya koyacaklardır. Ayrıca, küresel barış, güvenlik ve refahın tesisi noktasında bizim de elzem gördüğümüz bazı başlıklarda toplantılar yapılacak. Rohingya Müslümanları Temas Grubu Toplantısı bunlardan birisidir. İnşallah program kapsamında ayrıca, 19 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim.Suriye meselesi, Irak, terörle mücadele gibi konulara dair kanaatlerimizi de tüm dünya ile paylaşacağız. BM Güvenlik Konseyi'nin reform ihtiyacının reform ihtiyacını bir kez daha gündeme taşıyacağız. Dünya 5'ten büyüktür. Bunu bir kez daha dile getireceğiz.Mazlumun sesi olma iddiamız, değişimin şart olduğu yönündeki ifadelerimiz hep baki kaldı. Hak bildiğimizi söylemekten asla çekinmedik, çekinmeyiz.ABD Başkanı Trump da dahil bazı devlet ve hükümet başkanları ile görüşmeler gerçekleştireceğiz. Trump ile yapacağımız görüşmeye özel önem atfediyorum. Bölgesel anlamda kritik gelişmelerin yaşandığı bir zamana tekabül ediyor. Faydalı ve verimli olacağına inanıyorum.Ülkemiz adına gurur verici bir temel atma törenini de ihya edeceğiz. New York'un en merkezi yerlerinden birinde yeni bir Türk evi inşa ediyoruz. Yeni binamız ülkemize yaraşır bir yer olacak. Bu binamızı yaklaşık 36 ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. 32 kat yüksekliğindeki bu binamız, gerek BM binasının karşısında olmasıyla gerekse hareketli bir alanda olması sebebiyle ülkemizin şanına yakışır bir hizmet alanını oluşturacaktır.Dün ve bugün merhum Menderes ve iki arkadaşının idam edilişinin bir yıl dönümü, şu anda manen üzerimize düşen vecibeler çerçecesinde, şu anda İçişleri Bakanımız Süleyman bey ve ilgili arkadaşlarımızla birlikte kabri başında anılıyor. Allah'tan kendilerine rahmet diliyoruz. O idamı gerçekleştirenlerin milletimiz tarafından hatırlanmasının gereğini ifade etmek istiyorum. Menderes ve arkadaşlarını kimler idam etti? Aynı zihniyet 15 Temmuz'da da yeni bir süreci devam ettirmek istemişlerdir. Demek ki, bunlar hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecek. Bunların arkasında kimlerin olduğunu milletimizin çok iyi hatırlaması lazım. Özellikle de sandıkta bunların hesabını çok iyi sormamız gerekir diye bunu hatırlatmak istiyorum.(TEOG'un kaldırılması) Dün sayın başbakan ile bu konuyu etraflıca görüştük. Uygulamaya girmesi konusunda herhangi bir mani yok. Çok basit bir konu. Sayın başbakanımız ve bakan arkadaşlarımızla birlikte hemen bu adımın atılması mümkün. Ve bu konuda sayın başbakan ile dün mutabakatımız oluştu. Temenni ediyorum ki hemen süratle bunu ülke gündeminden çıkarmak, düşürmek. Bütün aileleri, yavrularımızı rahatlatacaktır. Bu konuyu gündemimizden çıkarırken çocuklarımızın okul derslerine yönlenmesinin önünü açmamız ve yarışı okullarında yapmasını sağlamamız çok daha isabetli olacaktır. Bütün mesele, orta kısımları bitirdikten sonra liseye geçerken tercihlerinde ne yapacakları konusu, okullarda atılacak adımlardır. Gidecekleri liselere yönelik, gidecekleri liselerde yapılacak hazırlıklarla atılacak adımlardır. Ve bu liseler, özellikle milli eğitimin kontrolü altında yapılacak imtihanlarla, bir fen lisesine mi gidecek, düz liseden Anadolu lisesine mi gidecek, bu liseler kendi imtihanları kendi yapar. Ve bu sorular MEB tarafından hazırlanır. Ama o sınavlar yapılırken MEB'in kontrolü altında yapılır. TEOG denen, ciddi manada sıkıştıran ve paraların akıtıldığı bu süreçten inşallah çocuklarımızı kurtarırız diyorum.(Kuzey Irak'taki referandum) Bizim MGK toplantımız 27'sindeydi, bunu 22'sine çekişimizin sebebi de baktık ki yani bu Kuzey Irak yerel yönetimi hala aynı anlayışta devam ediyor. Yani bir defa burada bizleri rahatsız eden bir süreç var. Nedir? Biz bir şey söylüyoruz. Bizim 350 km orada sınırımız var. Orada bizim soydaşlarımız var. Dindaşlarımız var. Onlar da aynı şekilde. Bizler aynı medeniyetin aslında mensuplarıyız. Yani onların Kürt olması, Türkmen, Arap Bizler öbür tarafta Türk olarak bizi birbirimizden ayırmıyor. Ama bu anlayışı Irak'ın bölünmesine yönelik bir adıma siz tevcih ederseniz, biz size 'buyurun devam edin' demeyiz. Bunu kaç kez kendilerine söyledik. Burada bizim bir de farklı yaklaşımımız var.Dara girdiğin zaman kapımızı çalacaksın, her türlü desteği bizden alacaksın. Ama Irak'ın parçalanmasına gelince bildiğini okuyacaksın. Çocukluk hikayesiymiş. Devlet yönetmek çocukluk olur mu? Burada Irak Merkezi Yönetimi'nin takındığı tavır, tabi ki bir federal yapının yöneticileri olarak kendilerinin tabii hakkıdır, biz müdahale etmeyiz. Ama aynı şeyleri düşünüyoruz. Şu anda ABD'de Sayın İbadi ile de görüşmemiz olacak. Ama gördüğümüz kadarıyla aynı istikamete bakıyoruz. O da Irak'ın bölünmez bütünlüğüdür. Türkiye'den bize ses gelmedi, şu gelmedi Ben bir defa MİT Müsteşarımızı gönderdim. Sen hala direniyorsan kusura bakma. Şimdi burada olay tabi 27'sinden MGK'yı 22'sine alırken etraflıca bunu görüşeceğiz. Görüştükten sonra aynı güne bakanlar kurulu toplantımız da alındı. Bakanlar kurulumuz da bizim tavsiye kararımızı görüşerek bunu karara bağlayacaklar. Böylece Türkiye kesin tavrını ortaya koymuş olacak. Ve bu bizim tabi Trump ile görüşmemizde benim gündem maddelerimden bir tanesidir. Bunun da özellikle bilinmesini istiyorum.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , açıklamalarının ardından Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere özel uçak "CAN" ile saat 11.45'te ABD'nin New York şehrine hareket etti.