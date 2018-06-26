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Erdoğan'dan flaş toplantı!

Erdoğan'dan flaş toplantı!.12706
  • Giriş : 26.06.2018 / 13:37:00
  • Güncelleme : 26.06.2018 / 13:41:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 12.00'de toplantı yapacak.

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Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 12.00'de Başbakan Binali Yıldırım ve bazı bakanların da katılacağı bir toplantı yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısı yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı, saat 12.00'de Tarabya'daki Huber Köşkü'nde başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısına, Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bazı bürokratlar katılacak.

Dün akşam saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, önümüzdeki günlerde çalışamalarını burada sürdüreceği kaydedilmişti.

NTV

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