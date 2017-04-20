Erdoğan'dan YSK yorumu: Bu iş bitti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin referandum itirazı ile ilgili konuştu. Erdoğan, itirazın Anayasa Mahkemesi ve AİHM'in yetki alanında olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı, ayrıca konuşmasında ABD Başkanı Trump ile 16-17 Mayıs tarihleri arasında görüşme yapacağını da söyledi.
Erdoğan, CHP’nin YSK’ya referandumun iptaline yönelik başvurusuyla ilgili olarak “YSK’nın kararı kesin bu iş bitti. Millet iradesine saygısızlık hakkın yok” dedi.
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