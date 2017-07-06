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Erdoğan'dan Fransız basınına: O sıkar

Erdoğan'dan Fransız basınına: O sıkar.18823
  • Giriş : 06.07.2017 / 08:50:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız gazetecinin sorularını yanıtladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız gazetecinin 'Türkiye'de bağımsızlık referandumu olu mu?' sorusuna sert bir yanıt verdi. Erdoğan, Türkiye'de Irak'ın kuzeyinde yapılacak referandum benzeri bir şeyin olamayacağını söyledi.

Erdoğan, France 24 televizyon kanalına mülakat verdi. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin aldığı bağımsızlık referandumu kararı ile de ilgili konuşan Erdoğan, "Referandum kararı doğru değil. Pişman olacaklar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi “bağımsızlık referandumu” konusunda şu ifadelerini kullandı: “Erbil’de yapılacak olan referandumu doğru bulmuyorum. Bu konu ile ilgili olarak Kuzey Irak Yerel Yönetimine düşünmemizi ilettik. Çünkü yarın Kuzey Irak Yerel Yönetimi bundan pişman olacak. Zira Barzani ve Kuzey Irak Yerel Yönetimi henüz buna hazır olmadığı gibi bu Irak’ın bütünlüğüne de aykırı bir adımdır. Bizim bütün derdimiz de Irak’ın toprak bütünlüğünü de sağlamaktır. Böyle bir adım attığınız zaman ‘Parçalamaya başladım’ demektir. Bunu diğerleri takip edecektir. Bu bakımdan buna sıcak bakmıyoruz” dedi.

Erdoğan böyle bir referandumun Türkiye’de olabilme ihtimaline ilişkin soruya ise, “Türkiye’de nerede olacak? Türkiye’de böyle bir adımı atmak sıkar. Türkiye’de böyle bir adımı atacak olanlar şu ana kadar atardı. Şu an bedelini çok ağır ödüyorlar. Türkiye’nin böyle bir adımı atacak ne bir zemini var ne de bu tür yapılanma var. Orada bir eyalet var. Eyalet böyle adımı attı. Türkiye üniter bir yapıya sahiptir. Türkiye’nin bu üniter yapısını kimsenin zedelemeye ne gücü yeter ne imkanı vardır. Bugün Güneydoğu'da, Doğu'da asla bir sorun yoktur. Herkes huzur içinde, bölgedeki tüm halk birbiriyle işini yapıyor. Kentsel dönüşümlerle birlikte yeniden ihya ve inşa ediyoruz. Türkiye’nin bir güzelliği var. O da nedir biliyor musunuz? Türkiye’de Kürtçülük yoktur. Türkiye’de Kürt vardır, Türk vardır, Laz vardır, Boşnak vardır, Zaza var ama hepsi iç içedir. Biz bir defa biriz beraberiz, kardeşiz. Bu farklılığı orada görebilirsiniz ama biz de göremezsiniz. Onun içinde attığımız bu adımlar sebebi ile Türkiye böyle bir şeye asla giremez, böyle bir şeye de fırsat vermeyiz” yanıtını verdi.

"ABD'nin YPG'ye verdiği ağır silahları geri alacağına inanmak imkansız" diyen Erdoğan, "YPG'den tehdit gelirse ÖSO ile birlikte operasyon düzenleriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de Esad'ın gitmesinin ön şart olduğunu söyledi ve iktidarı bırakmasını istedi.

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