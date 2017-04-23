Erdoğan'dan gerilim için ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 23 Nisan özel oturumunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Başbakan Binali Yıldırım arasında yaşanan tartışmalara yönelik açıklama yaptı.
TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda iktidar ve muhalefet temsilcileri arasında yaşanan tartışmayla ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tartışmaları bırakın barış üzerine bina edin” dedi.
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