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Erdoğan'dan Gökçek yanıtı!

Erdoğan'dan Gökçek yanıtı!.12814
  • Giriş : 03.10.2017 / 13:00:00
  • Güncelleme : 03.10.2017 / 13:16:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökçek ile ilgili iddialara açıklık getirdi.

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Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili iddialara açıklık getirdi ve istifa iddiasının şu an söz konusu olmadığını ancak bunun olmayacağı anlamına gelmediğini belirtti.

Erdoğan, Gökçek'in istifasını istediği ile ilgili soruları yanıtladı. Erdoğan, Gökçek'in istifasını istemediğini kaydetti. Ancak bunun olabileceğinin sinyalini de veren Erdoğan, "olmayacağı anlamına gelmez" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Herhangi bir birim; partimizin belediye başkanları olur, il başkanları olur vesaire... Bu süreç içerisinde bu tür gelişmeler olur. Ama şu anda böyle bir şey önümüzde yok. Ama bundan sonra da olmayacağı anlamına kesinlikle gelmez. Çünkü bir değişimi dönüşümü biz seçime kadar yaşıyoruz, yaşayacağız ve o metal yorgunluğu dediğim konu, tüm bunları kapsayan bir konuydu.”

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