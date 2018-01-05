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Erdoğan'dan görevden alma için ilk açıklama

Erdoğan'dan görevden alma için ilk açıklama.11112
  • Giriş : 05.01.2018 / 10:32:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Hazinedar ile ilgili açıklama yaptı.

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Beşik Modelleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesi basının sorularını yanıtladı. Erdoğan, görevden alınan Beşiktaş Belediyesi Başkanı Murat Hazinedar ile ilgili konuştu.

Erdoğan, ABD ile ikili ilişkilerdeki uluslararası hukuk ve ikili hukukun hükmünü yitirdiğini belirtti. Erdoğan, "Bundan sonraki süreç, üzülerek söylüyorum ki böyle işleyecek." dedi. Erdoğan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili de, "Burada demek ki bir su kaçağı var. Ataşehir'de ne olduysa burada da bu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı." dedi.

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