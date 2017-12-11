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Erdoğan'dan Hanuka mesajı!

Erdoğan'dan Hanuka mesajı!.20773
  • Giriş : 11.12.2017 / 17:11:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı ile ilgili mesaj yayınladı.

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Musevi vatandaşların 12 Aralık'ta kutladıkları Hanuka Bayramı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan mesaj geldi. Erdoğan, mesajında inanç, kültür çeşitliliğinin ülkemize katkılarını anlattı.

Erdoğan'ın yazılı mesajı şöyle:

“Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka bayramını tebrik ediyorum. Aziz milletimizin güçlü birlik, beraberlik ve aidiyet duygularının temelinde, yüzyıllardır bu topraklarda vatandaşlarımızın inanç, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine gösterilen özen yatmaktadır.

Bizler, farklılıkları zenginlik olarak algılamayı ve her şartta herkese karşı adaletli olmayı esas alan medeniyet anlayışımız doğrultusunda, karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı barış ve huzur ortamını bu cennet vatanımızda gelecekte de muhafaza etmeye devam edeceğiz. Toplumumuzun ayrılmaz parçası Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Musevilerin Hanuka bayramını tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum.”

HÜRRİYET

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