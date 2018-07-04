Erdoğan'dan idam yanıtı
Ankara'da tecavüze uğrayarak öldürülen Eylül ve Ağrı'da cansız bedeni bulunan Leyla'dan sonra halkın getirilmesini talep ettiği idam ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Ankara’ya giderken Tarabya Köşkü çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla sohbet etti. Erdoğan, hayvan hakları yasası ve idam cezası konusundaki beklentisini dile getiren bir kadına “yavaş yavaş” yanıtını verdi.
Eşi Emine Erdoğan’la birlikte Ankara’ya gitmek için Atatürk Havalimanı’na hareket eden Erdoğan, Sarıyer Hacıosman’da kendisine el sallayanları görünce makam aracını durdurup kendisine el uzatanlarla tokalaştı. Bir kadın, hayvan hakları yasası ve idam cezası konusundaki beklentisini dile getirdi.
“Yavaş, yavaş” yanıtını veren Erdoğan, “Hayvan hakları zaten gündemde de, idam cezası tabii biraz daha zor. Anayasa kararı gerekiyor” diye konuştu. Kalabalık içinde 15 Temmuz gazisinin yakınını gören Erdoğan, hatır sordu. Erdoğan, “Allah sizi düşmanlardan korusun“ sözlerine de “Amin” diyerek karşılık verdi. Sohbet anları, kalabalık içindeki biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
HÜRRİYET
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