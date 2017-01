Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

'M4 Hattı Tavşantepe, Pendik ve Yakacık' metro istasyonları resmi açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum kararı sonrası ilk açıklamasını yaptı. Erdoğan, son kararı milletin vereceği vurguladı.Kadıköy-Kartal arasında hizmette olan metro hattını, Tavşantepe’ye kadar uzatan, ‘M4 Hattı Tavşantepe, Pendik ve Yakacık’ metro istasyonlarının resmi açılışı gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri hala ne yaptınız ki diyor, hamd olsun. Şimdi milletim inşallah gerçek ve nihai kararı verecektir" dedi. Erdoğan idam konusunda da şöyle konuştu: "Şu anda bir referandum sürecindeyiz. Bunun ardından da sizlerin bu talebi parlamentoda gündeme gelecektir."Kadıköy-Kartal arasında hizmette olan metro hattını, Tavşantepe’ye kadar uzatan, ‘M4 Hattı Tavşantepe, Pendik ve Yakacık’ metro istasyonlarının resmi açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tavşandere Metro İstasyonunda Pendik Belediyesince düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: "Bugün açılışını yaptığımız Kadıköy- Tavşantepe metro, Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar olan bölüm 2019 yılında tamamlanacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın ikinci pistininin devreye girmesiyle, kapasite büyük gödeli uçaklarında inişine uygun hale gelerek 70 milyona ulaşacak. Teknopark İstanbul son dere başarılı hizmetler veriyor. Bugün açılışını yaptığımız bu hatla birlikte İstanbul'daki raylı sistem uznluğu 150 kilometreye ulaşmış olacak. İstanbul genelinde hala yapımı devam eden raylı sistemlerin uzunluğu 194 kilometreyi buluyor. Çok yakında bu uzunluk iki katına çıkacak. 260 kilometrelik raylı sistemi İstanbul'a kazandırmayı hedefliyoruz.Ne yaptınız ki diyenlere dün akşam parlamento güzel bir cevap verdi. Ama gerçek cevabı inşallah beşer planında egemenlik milletindir. Şimdi milletim inşallah gerçek, nihai kararı verecek. Bu karar ile birlikte Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır. Milletimiz ülkemiz için hayırlı olsun el ele vereceğiz. Hep birlikte Türkiye olacağızTüm bu yatırımlar bittiğinde İstanbul'daki tüm ulaşım raylı sistemler üzerinden gerçekleşecektir. Her zaman söylediğim gibi İstanbul'a hizmet etmek bir aşk işidir, bir sevda işidir. Bu şehri ve bu şehrin insanlarını yürekten sevmiyorsanız İstanbul'a verecek birşey yoktur. Sade bir semtini sevmek bile bir ömüre bedel. Ey aziz şehir ömrümüz oldukça gönül tahtımıza keyfince kurul dedik, demeyi de sürdüreceğiz. Üstad Necip Fazıl gibi, "İlle de İstanbul" diyeceğiz. Metro hattının yanı sıra 370 sosyal konutun, caddelerin, parkların, Kurdaköy'deki kurban kesim alanlarının, dere ıslah çalışmalarının açılışlarını da buradan yapıyoruz. Bu yatırımların tutarı 585 milyon lirayı buluyor. 1994'ten önce bu ilçemiz plansız yapılandırmanın içindeydi, su sıkıntısının hat safada olduğu bir dönemdeydi. Şu anda İstanbul milletvekilimiz, Erol Kaya'nın ardından Kenan Şahin beyin gayretleriyle Pendik, İstanbul'un en cazip yerlerinden haline geldi. İşte, birilerine bunu söylemek lazım, bunlar İstanbul'u, Pendik'i, Kartal'ı, Tuzla'yı tanımazalar. Dolayısıyla İstanbul'u tanımazlar. Biz aşık olduğumuz İstanbul'a elimizden gelen hizmeti vereceğiz. Kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte Pendik, iyi bir noktaya gelmiştir. Sahil Meydanı ve bugün yaptığımız yatırımlar Pendk'in gelişmesine katkı sağlayacaktır. 69 park, 31 futbol sahası, öğrenci yurtları, altgeçitleri, köprüleri, yol genişme çalışmalarını bugün burada hizmete açıyoruz. Sosyal konutların 926 tirilyan liara 43 kale eser ve hizmetin açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu projelerin hayata gerçirilmesinde, Bakanlıklarımızın, Pendik Belediye'sini mimarından mühendisine herkesi tebrik ediyorum.Şurada yaptığımız mesaj, sizlerle birlikte ortaya koyduğumuz mesaj huzursuz etmek isteyenlerin oyununu bozacak olan manzara budur. İstedikleri kadar İstanbul Emniyet müdürlüğüne ateş etsinler. İstedikleri kadar lav silahıyla AK Parti ilçe teşkilatına saldırsınlar. Bizler bu yola herşeyimiz koyduk. (İdam sloganları atılması üzerine) Ben sizlere bu konudaki kaanatimi söyledim. Şu anda bir referandum sürecindeyiz. Bunun ardından da sizlerin bu talebi parlamentoda gündeme gelecektir. George ne der, Hans ne der beni ilgilendirmez. Beni milletim ilgilendirir. Bu manzara yeni Türkiye'nin doğuşu manzarasıdır. Siz şu an kardeşliğinizi, hep birlikte nasıl Türkiye olunacağını ortaya koyuyorsunuz. Unutmayınız onlar geleceğimizi karartmak isteyecek, biz ise ihaa edeceğiz. Onlar ellerindeki finansal imkanları kullanarak bizi dibe çekmeye çalışacak biz hayata geçirdiğimiz projelerle zirveye göreceğiz. Çünkü biz, hep birlikte Türkiye'yiz. Kardeşlerim, biz hep ne diyoruz. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. İstiklali durdurabilecek bir bent henüz inşaa edilmedi.Şehitlerimiz var ama şehitler olmadan bu toprak vatan olmaz. Dün Suriye'de 5 şehidimiz, 9 gazimiz var. Dün kü kahramanlarla birlikte tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilere şifa diliyorum. Kimse şehitlerimiz için ölü demesin Onlar diridir. Tenlerin ölmesi birşey ifade etmez. Ruhlar diridir. Kardeşlerim müminler için öteki dünyada en büyük mükafaat Peygamberlerle beraber olabilmektir. Gazilerimizin yaşadığı acıları unutmak mümkün değil. Döktüğümüz her damla kan her damla ten bu topraklar için birere tapu belgesidir. Bayrakları bayrak yapan kandır. Vatan, eğer uğrunda ölen varsa vatanadır.Milletimiz 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı kanını dökmeseydi, genci yaşlısı, kadını erkeği olmasaydı biz bugüne çıkabilir miydik? İstiklal şairimizn dediklerini siz aynen dile getiridniz. Ne diyor "Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın" Siz gövdenizi siper ettiniz. İmansızların karşısında ehli iman kendini ortaya tam manasıyla koydu. DEAŞ terör örgütü, YPG, hepsine karşı mücadele veriyoruz. Karşımıza çıkan ihanet çeteleri bugüne kadar nasıl çöktüyse hepsi yine çökecek. İkindi namazında Pendik'te bir şehidimizin cenazesinde birlikte olacağız.Bu refaradumla ilgili kampanyada inanıyorum ki siz gece gündüz demeden çalışmak suretiyle geleceğe yürüyeceksiniz. Bizim Rabia'mız var tek vatanız, tek milletiz. Durmak yok, yola devam."4.4 kilometre uzunluğundaki metro hattıyla beraber, Pendik’ten Kadıköy’e ulaşımın süresinin 35 dakika olması planlanıyor. Toplamda 16 durağa sahip olan Kartal-Kadıköy metro hattı böylece 19 durağa çıkmış olacak.