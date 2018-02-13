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Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a: Yazıklar olsun

Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a: Yazıklar olsun.9564
  • Giriş : 13.02.2018 / 14:16:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlker Başbuğ'a tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Afrin operasyonuna ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan, gereğinin yapılacağını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Başbuğ'un, 'Afrin siyasete alet edilmesin' açıklaması ardından sert açıklamalarda bulundu. Erdoğan; Ben bunu az önce duydum ve bir Genelkurmay Başkanından, emekli de olsa, böyle bir açıklamayı duymak, bizler için büyük bir talihsizliktir. Bir defa, siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi?"

Şehit Özalkan'a yönelik haciz işlemiyle ilgili Erdoğan, "Talimat verildi bunu yapmak kimsenin haddi değil" diye konuştu.

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