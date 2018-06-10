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Erdoğan'dan İnce'ye istifa çağrısı!

Erdoğan'dan İnce'ye istifa çağrısı!.12706
  • Giriş : 10.06.2018 / 17:47:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin istifa açıklamasını yorumladı.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin istifa açıklamasını yorumladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Denizli mitinginde vatandaşlara hitap ediyor. 24 Haziran seçimlerine ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, "Biz geçmiş dönemlerdeki gibi ülkemizi kaoslara, koalisyonlara mahkum etmedik. Yatırımlarımızda, projelerimizden asla taviz vermedik. Bay Muharrem sen birinci çıkamazsan istifa edecek misin? Milletim seni de sandığa gömecek." dedi.

"Siz diğerlerini burada gördünüz mü? Geçen yılda 2 kere geldik. Sizinle aramızda farklı bir bağ var. Sizleri gönülden selamlıyorum. Buralara gelene kadar çok saldırılara maruz kaldık. Darbe girişimleri gördük. Siz Bay Kemal'den, Bay Muharrem'den terörle mücadele ile ilgili bir tek söz duydunuz mu? 53 Kürt kardeşimin ölümüne sebep olanı cezaevinde ziyaret ediyor. Bay Muharrem ne yüzle vatandaşların karşısına çıkıyor."

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