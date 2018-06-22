Erdoğan'dan İnce'ye sert sözler
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kartal'da düzenlediği mitingde Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye dershane öğretmenlerinin maaşı üzerinden yüklendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Kartal'a neler yaptığımızı en iyi siz biliyorsunuz, İstanbul'a ne yapıldığını en iyi siz biliyorsunuz. İnanıyorum ki Kartal 24 Haziran'da bizi yalnız bırakmayacak. Biz İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz zaman bu Kartal'ın hali neydi? Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Hatırlayın o Kartal'ın halini. Buraları bir ilçe haline getiren biziz, işte bizden sonra bu CHP zihniyeti burada, nasıl memnun musunuz? Var mı hizmet? Kartal'daki bütün bu sahil düzenlemesini biz yaptık, biz. Benim Kartallı kardeşim şu sahillerde rahat gezsin diye biz yaptık. Kartal'a son 16 yılda 3 katrilyon yardım yaptık. Bu dediğim belediye hariç, biz belediyedeyken yaptıklarımızı saymıyorum.
İnşallah bu pazar farklı olacak. Dün Ahaber-ATV ortak yayınını izlemişsinizdir. Orada birçok şeyi anlattık. Bu Bay Muharrem'in size bir faydası olabilir mi? Bakıyorsunuz devletin memuru ile nasıl küfürlü konuşmalar. Bunlara Osmanlı tokadı atmaya hazır mıyız? Benim vatandaşım inanıyorum ki gereken dersi verecek.
TÜRKİYE'Yİ DÖRT TEMEL TAŞ ÜZERİNDEN YÜKSELTECEĞİZ
Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçiminde sizden aldığımız icazetle yola devam edeceğiz. Durmak yola devam. Mart 2019 yerel seçimlerde de gerek büyükşehir gerek Kartal'ı almamız lazım. Türkiye'yi dört temel taş üzerinden yükselteceğiz. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Peki bunları yükseltiyor muyuz? Eğitimde 280 bin derslik yaptık Türkiye'de. 580 bin öğretmen atadık. Sınıflarda artık kitaplarımızı ücretsiz olarak buluyoruz. Diyorlar ki ne yaptılar. Bunların hepsini biz yaptık. Benim sınıfımda 75 öğrenci 100'ün üzerinde olan sınıflar da vardı. Şimdi sınıflarda istisna durumlar hariç 32 öğrenci var.
Biz sizlerle pazara kadar değil mezara kadar beraberiz. Sağlıkta çekilen durumları biliyorsunuz. Şimdi durum nasıl? Basy Kemal'in SSK Genel müdürü olduğu zaman çektirdiği sıkıntıları biliyorsunuz değil mi? Şimdi bizim Kartalımızda devlet hastanemiz var mı? Şimdi bir de Anadolu yakasına şehir hastanemizi yapıyoruz. Anadolu Yakası'nın sağlık sorunu kalmayacak.
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