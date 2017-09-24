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Erdoğan'dan İran'a kritik telefon!

Erdoğan'dan İran'a kritik telefon!.13708
  • Giriş : 24.09.2017 / 21:12:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruhani ile görüşme yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel sorunlar ve Kuzey Irak'ta yapılması planlanan bağımsızlık referandumu konusunda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü.

İkili ilişkilerin yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararı başta olmak üzere bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, referandumun iptal edilmemesinin bölgede kaosu beraberinde getireceğine dikkati çeken iki lider, Irak'ın toprak bütünlüğüne büyük önem atfettiklerini vurguladı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 Ekim'de İran'a yapacağı ziyarete de değinildi. Söz konusu ziyaret vesilesiyle, 2014 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Dördüncü Toplantısı'nın da icra edileceği belirtildi.

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