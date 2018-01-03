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Erdoğan'dan İran'a kritik telefon!

Erdoğan'dan İran'a kritik telefon!.15284
  • Giriş : 03.01.2018 / 12:23:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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