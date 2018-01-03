Erdoğan'dan İran'a kritik telefon!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Hükümetten İran ile ilgili kritik açıklama
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İran'da yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.
Tayyip Erdoğan'dan partisine KHK talimatı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti'ye KHK'larla ilgili talimat geldi.
HDP'li Tuğluk'a 1 yıl 6 ay hapis!
Eski Halkların Demokratik Partisi Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a hapis cezası verildi.
CHP'den Erdoğan'a Gül yanıtı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gül ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nden yanıt geldi.
Başbakan, öğretmenin cenaze namazına katıldı
Başbakan Binali Yıldırım, ilkokul öğretmeninin cenaze namazına katıldı.