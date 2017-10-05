Erdoğan'dan istifalar için ilk yorum!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'de yaşanan istifalarla ilgili yaptığı açıklamasında partiden ihraç ya da görevden alma gibi yöntemlere başvurmak istemediklerini belirtti.
Erdoğan "Bir makama getirilirken iyi de makamı boşaltmasının istenmesi niye yadırganıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ziyaretinden dönüşünde, bazı belediye başkanlarının istifa süreciyle ilgili soruları yanıtladı.
Erdoğan, AK Parti’nin alışılmış bir siyasi parti olmadığını söyledi ve istifalarla ilgili eleştirilere yönelik şunları söyledi:
“Belediyelerde görevden almanın iki yöntemi vardır. Partiden ihraç veya görevi ihmal veya kötüye kullanmaktan. Tabii ki biz bu yolları denemek istemiyoruz. Bir makama getirilirken iyi güzel de, benim metal yorgunluğu olarak tanımladığım durumlarda makamı boşaltmasının istenmesi niye yadırganıyor? Benim şanım, şerefim var dersen kusura bakma ama partinin şerefi, herkesin şerefinin şanının çok daha önündedir."
"ÖNÜMÜZE GELDİĞİ ZAMAN DEĞERLENDİRME YAPIYORUZ"
Cumhurbaşkanı, istifaya yönlendirilecek başkanların belirlenip belirlenmediği sorusuna şu yanıtı verdi:
“Hayır öyle bir şey olmaz. Biz olduğu zaman, bazı şeyler önümüze geldiği zaman değerlendirmemizi yapıyoruz. Allah göstermesin çok daha kötü şeyler de olabilir. 2019’un mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlıkları yaparak girmek durumundayız. Kaldı ki sadece bizim partimizle ilgili değil, diğer partilerle ilgili olarak da İçişleri Bakanlığımıza şikayetler geliyor.”
"PARTİ KURAMAMIŞ KİŞİLERİ GÜNDEME GETİRMENİN ANLAMI YOK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener’in önderlik ettiği hareketle ilgili soruya ise “Daha partisini bile kuramamış kişileri gündeme getirmenin anlamı yok” yanıtını verdi.
"VANA KAPATMA ÜÇ ÜLKENİN KARARI"
Erdoğan, Türkiye’nin güney sınırında terör koridoru oluşturmama kararlılığının Kuzey Irak için de geçerli olduğunu söyledi.Kuzey Irak konusunda Türkiye, İran ve Irak arasında üçlü bir mekanizma oluşturulduğunu söyleyen Erdoğan, “Petrol vanasını kapatma kararını” da üç ülkenin birlikte vereceğini açıkladı.Erdoğan, Barzani'ye bir kez daha çağrıda bulundu ve "Aklını başına al, bu sevdadan vazgeç" dedi.
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