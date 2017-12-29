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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava!.19086
  • Giriş : 29.12.2017 / 10:38:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında dava açtı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi, ailesi ve çocukları hakkındaki sözleri nedeniyle CHP liderine 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.

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