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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava!.14838
  • Giriş : 12.01.2018 / 15:31:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bir dava daha açtı.

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Beşik Modelleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Beşiktaş Belediyesi önündeki konuşması nedeniyle 150 bin TL'lik bir dava daha açtı.

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