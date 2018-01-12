Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Beşiktaş Belediyesi önündeki konuşması nedeniyle 150 bin TL'lik bir dava daha açtı.
DİĞER HABERLER
Erdoğan açıkladı! Kalkıyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akademisyenleri ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu.
Başbakan'dan AYM açıklaması!
Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi'nin kararları ile ilgili açıklama yaptı.
Leyla Zana'nın vekilliği düşürüldü
Milletvekili Leyla Zana'nin milletvekilliğinin düşürülmesine karar verildi.
AK Parti-MHP ittifakına bir destek daha!
AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ittifakına BBP'den destek geldi.