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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava.19086
  • Giriş : 29.03.2018 / 11:49:00
  • Güncelleme : 29.03.2018 / 12:10:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında dava açtı.

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Sepet Beşik

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu hakkında 'FETÖ'nün siyasi ayağı' sözleri nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

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