Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu hakkında 'FETÖ'nün siyasi ayağı' sözleri nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
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