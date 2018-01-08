Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na şok dava!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beşiktaş Belediye Başkanı'nın görevden alınması sonrası sarfettiği konularla alakalı hakkında suç duyurusunda bulundu.
TRT
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