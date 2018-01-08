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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na şok dava!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na şok dava!.17077
  • Giriş : 08.01.2018 / 12:33:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beşiktaş Belediye Başkanı'nın görevden alınması sonrası sarfettiği konularla alakalı hakkında suç duyurusunda bulundu.

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