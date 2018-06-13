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Erdoğan'dan 'kıraathane' açıklaması

Erdoğan'dan 'kıraathane' açıklaması.12706
  • Giriş : 13.06.2018 / 15:48:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathanelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin eleştiri oklarının hedefi olan kıraathanelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar kıraathane deyince kumarhane anlıyor. Bay Muharrem ben biraz bilirim Arapça’yı. Kıraat okumak demek. Kıraathane okuma evi. Gençlerimizi o kötü alışkanlıklardan kurtaralım istiyoruz. Kek var, çay var. Ya ben kek diyorum onlar keklik anlıyor. Bu işsizlik alameti diyor. Ya çocuklarımız elden gidiyor ya, onları kurtarmak için millet kıraathaneleri yapacağız" dedi. Erdoğan, "100 bin gencimize eğitimlerini sürdürdükleri şehirde üç aylık dönemde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getiriyoruz" diye konuştu.

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