Erdoğan'dan kritik görüşme!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşme gerçekleştiriyor.
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