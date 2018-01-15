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Erdoğan'dan kritik görüşme!

Erdoğan'dan kritik görüşme!.17077
  • Giriş : 15.01.2018 / 15:26:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüşme gerçekleştiriyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşme gerçekleştiriyor.

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