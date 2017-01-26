Erdoğan'dan kritik görüşmeler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.30'da MİT Müşteşarı Hakan Fidan'la, 18.30'da ise Başbakan Binali Yıldırım ile toplantı yapacak.
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